Guterres'den İsviçre'ye İlk Resmi Ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres, İsviçre'nin başkenti Bern'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.



İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter ile Bern'de bir araya geldiği belirtildi.



Görüşmede, dünyadaki mevcut krizlerle çatışmaların engellenmesinin öncelikli olarak ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Çatışmaların ve krizlerin önlenmesi için yoğun çaba harcanması, İsviçre ve BM'nin paylaştığı ortak bir hedeftir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, görüşmede ayrıca, BM Cenevre Ofisi dahil çok sayıda uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre'nin rolüyle BM reformlarının artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Doris Leuthard ile Guterres'in bu akşam saatlerinde çalışma yemeğinde bir araya gelecekleri öğrenildi.