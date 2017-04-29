Gustav Klimt Atölyesi - Kiss
Artim Projects, resim yapmayla iç içe birkaç saat geçirip aynı zamanda sosyalleşmek isteyenleri Gustav Klimt Atölyesi'ne bekliyor.
Artim Projects, resim yapmayla iç içe birkaç saat geçirip aynı zamanda sosyalleşmek isteyenleri Gustav Klimt Atölyesi'ne bekliyor.
"Gustav Klimt'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinip, "Kiss" tablosunu tuval üzerine uygulayacağız.
Resim yapmayla iç içe birkaç saat geçirip aynı zamanda sosyalleşebileceğiniz tek günlük bir etkinliktir. Daha önce hiç resim yapmamış hatta fırça bile tutmamış olabilirsiniz. Gelin bu ilk deneyimin keyfini hep birlikte çıkaralım.
3 saat sonunda kendi yaptığınız tabloları isterseniz duvarınıza asabilir isterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kullanacağınız tüm malzemeler Artimprojects tarafından temin edilecektir."
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Artim Projects
Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir
Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Gustav Klimt Atölyesi - Kiss
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır