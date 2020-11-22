Gürze nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri: Azerbaycan mutfağı Gürze tarifi, gerekli malzemeler

MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağından oldu. Menüde yer alan yemeklerden Gürze, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Azerbaycan mantısı olan Gürze, pratik tarifi ile her evde kolaylıkla yapılabilir. İşte 22 Kasım MasterChef 2020 Gürze tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası…

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Gürze merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Gürze tarifi, Azerbeycan mantısı olarak da bilinen, Azeri mutfağının en nefis lezzetlerinden biri. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Düşbere tarifi haberimizde. Peki, Gürze nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Gürze yapılışı…

GÜRZE MALZEMELERİ

Hamur;

2 su bardağı buğday unu

1 yumurta

Tuz

Aldığı kadar soğuk su

İç harcı;

250 gr kuzu kıyma ( Dana kıymayla da yapıla bilir kuyruk yağı ilave ederek )

2 kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

0, 5 çay kaşığı tozkarabiber

1 çimdik zerdeçal

Haşlamak için;

5 lt-lik tencereye 4 lt su ve 2 y/k tuz

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt ve tereyağı eritilmiş ( Tereyağına kırmızı pulbiber de ilave ederiz eritirken )

GÜRZE NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanı ince kıyarız ( makinadan da geçire bilirsiniz ) kıymaya ilave ederiz. Baharatları da ilave edip iyice karıştırırız.

Bir kenara alırız ( Serin ortamda yani )

Unu eleriz, tuzunu, yumurtasını ve suyunu azar azar ilave edip hingel hamuru kıvamın da bir hamur yoğururuz.

Hamurun üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye alırız.

O ara sarmısaklı yoğurdu ve tereyağı sosunu hazırlaya biliriz.

Dinlene hamurdan 2 tane beze tutarız. 3-5 mm inceliğinde bezeni açarız.

Su bardağı ağzıyla yuvarlak hingeller keseriz.

Her hingele 1 ç/k dolu iç harçtan yerleştirip sararız.

Unlanmış sinilere dizeriz bükdükçe.

Kaynayan tuzlu suda yüksek ateşte 10-15 dak haşlarız.

Kevgir yardımıyla sinilere çıkartıp tereyağını üzerine gezdiririz.

Sarımsaklı yoğurtla servis edilir.