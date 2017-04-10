Maç sonu soyunma odasına alkışla giren Yanal'ın, "Kazanmadan tebrik almak hiç de kolay değil. Bu takımın hocası olmakla gurur duyuyorum. Artık gururla tatil yapabilirsiniz" dediği öğrenildi.



Tam 7 golün atıldığı Beşiktaş mücadelesinde stattaki en heyecanlı isim kuşkusuz Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal oldu. Atılan ve yenen gollerde yaşadığı coşku patlamalarına rağmen oyuncularına oynattığı etkili futbolla beğeni kazanan deneyimli çalıştırıcı, 4-3'lük yenilgiye rağmen maç sonu gurur doluydu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden hemen sonra soluğu soyunma odasında alan 55 yaşındaki futbol adamı, içeriyle tüm oyuncularını alkışlayarak giriş yaptı. Yıldızları tarafından büyük coşkuyla karşılanan Yanal, herkesi tek tek kutladı.



Mutluluğunu Bordo-Mavili futbolcularla paylaşan deneyimli çalıştırıcı şu sözleri sarfetti;



'EN GÜZEL GECEYİ YAŞATTINIZ'



"Bu takımın hocası olmakla gurur duyuyorum. Bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattınız. Enerjinizin, hırsınızın karşılığını statta yankılanan alkış ve tezahüratlarda gördünüz. Kazanmadan tebrik almak hiç de kolay değildir. Hepinize bu akşamı bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Böylesine güzel bir ambiyans oluşturan taraftarın güvenini boşa çıkarmadınız. İnanın başta ben olmak üzere tüm şehir sizinle gurur duyuyor. Artık gururla tatile çıkabilirsiniz."



(Fanatik)