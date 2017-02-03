Gürün'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı

Gürün Ziraat Odası Başkanlığı kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.



Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ve oda üyeleri kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için et, ekmek ve su bıraktı. Oda personeli tarafındna hazırlanan kemikli etler ve ekmek poşetleri çeşitli alanlara bırakıldı.



Gürün Ziraat Odası olarak yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını korumaya yönelik çeşitli aktivitelerde bulunduklarını aktaran Başkan Aktepe "Oda olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Kente düşen yoğun kar yağışı nedeniyle doğal hayatlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımızı besledik. Muhtelif olarak bu aktiviteye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ve özellikle çiftçilerimizden artan yiyecekleri çöpe atmamalarını doğal yaşam alanlarında yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için bir kenara koymalarını rica ediyoruz" dedi. - SİVAS