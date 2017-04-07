Gürün'de Ticari Taksi ve Minibüslere Kamera Takılacak

Gürün ilçesinde, ticari taksi ve minibüslere güvenlik kamerası takılması yönünde karar alındı.



İlçe Güvenlik toplantısı, Gürün Öğretmenevi'nde Kaymakam Fatih Özdemir başkanlığında gerçekleşti.



Toplantıda, Türkiye genelinde yürütülen, başta terör olayları olmak üzere, adli olayların araştırılması, delillere ve faillere ilişkin bilgilere hızla ulaşılması ve olayların kısa sürede aydınlatılabilmesi için yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs ve taksilerde kamera bulundurma düzenlemesinin ilçede de uygulanması kararlaştırıldı.



Ayrıca çocukların gelişimi noktasındaki güvenlik önlemleri, öğrencilerin sosyal medya alışkanlığından sosyal hayata yönlendirilmesi gibi bir dizi önlemlerin alınması konusunda da toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.