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Gürün'de Eğitime Kar Engeli

Gürün'de Eğitime Kar Engeli

Sivas’ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Gürün'de Eğitime Kar Engeli

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Gürün İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, ilçedeki köy okulları ve taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerin eğitimine 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. - SİVAS

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Gürün, Sivas, Kar
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