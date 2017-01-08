Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Gürün İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, ilçedeki köy okulları ve taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerin eğitimine 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. - SİVAS
Gürün'de Eğitime Kar Engeli
Sivas’ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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