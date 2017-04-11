Gürsu Güvercin Festivali'nden Barış Mesajları

Şehit Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız anısına düzenlenen etkinlikteki "Türkiye Nadide Güvercinleri Sergisi" büyük ilgi gördü.

Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin birçok bölgesinden getirilen nadide güvercinler sergilendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitlerimizin ruhuna okunan Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, güvercin yetiştiriciliğinin yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğunu belirterek, "Gençlerimiz güvercin besleyerek, onlarla zaman geçirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmuş oluyorlar. Şükürler olsun ki şehrimizin semalarında kuşlarımız özgürce uçabilmektedir. Sevginin, barışın göstergesi olan güvercin türlerini ve güvercin severleri, Şehit Belediye Başkanımız'ın anısına düzenlediğimiz bu festivalde biraraya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu festivali daha kapsamlı ve geleneksel hale getirerek farkındalık oluşturmak istiyoruz.'' dedi.

Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD) Başkanı Özcan Taşçı, "Burada yapmaya çalıştığımız şey güvercin yetiştiriciliği vesilesiyle toplumun farklı kesimlerinin biraraya getirerek birlik ve beraberliğimizi perçinlemek. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan nadide güvercin ırkları konusunda da farkındalık oluşturmak. Ev sahipliği yaparak bize destek olan Belediye Başkanımız Mustafa Işık'a sonsuz teşekkür ediyorum"dedi.

Sergilenen Muradiye Selaniği, Mülakat, Muhacir Selaniği, Mustafa Kemal Paşa Kelebeği, Sivas Kumrusu ve Sivas Taklacısı cinsinden kuşlar 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu. Tarihi Osmanlı dönemine kadar giden Bursa Oynar Güvercini de sergilenen nadir güvercinler arasındaydı.