Gürsu'da Üstyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gürsu Belediyesi'nce yapılan üstyapı çalışmaları, ilçenin farklı cadde ve sokaklarında hızla devam ediyor.

Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle ilçe genelinde yoğunlaştırılan çalışmaları inceleyen Başkan Işık,"İlçemizin kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üstyapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üstyapının da yenilenmesi çalışmalarını yapıyoruz. Bunun yanında ilçemizin en büyük sorunlarından birisi olan Meşelik Mevkii' ndeki altyapı problemine yapılan 4 milyonluk yatırımla, 22 sokak, 280 hanenin altyapı sorunu giderilmiş oldu. İlçe genelinde yürüttüğümüz alt yapı çalışmalarının da %99 tamamlandığını söyleyebiliriz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İstiklal Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ve Zafer Mahallesi' nde, yağmur suyu hatları, kaldırım, parke ve bordür çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

