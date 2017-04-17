Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Gürsesli Güven Tazeledi
Ara
BİST 90.700 %0,71
DOLAR 3,6563 %-1,97
EURO 3,8926 %-1,33
PARİTE 1,0643 %0,28
ALTIN 151,44 %-1,93
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Gürsesli Güven Tazeledi

Adana Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Gürsesli Güven Tazeledi

Adana Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Birliğin binasında gerçekleştirilen genel kurula üyelerin tamamı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı'nı eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak yaptı.

Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, genel kurulda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı. Gürsesli, "Özellikle üst yapı müteahhitlerinin sorunlarının çözümünde yardımcı olmak için Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam belediyeleri ile temasa geçilmiştir. Adana'nın gelişmesi için belediye başkanlarımızla Müteahhitler Birliği olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut Başkan Sedat Teoman Gürsesli, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Adana Müteahhitler Birliği yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Sedat Teoman Gürsesli, Hasan Gazi Gürbüz, Gülsen Akyazıcı, Ercan Afşar, Yaşar Biniciovat, Niyazi Tör, Yusuf Küpeli, Ergün Koyungözlü, Mustafa Fidan Vursavuş, İzzet Öksüzkaya ve Niyazi Toklu." - ADANA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstiklal Marşı, Mustafa Fidan, Yusuf Küpeli, Ercan Afşar, Aytaç Durak, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Teoman, Niyazi