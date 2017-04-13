Gürsel Tekin Sayın Başbakanın Yerinde Olsam Kesinlikle Gider 'Hayır' Veririm

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Zeytinburnu'nda esnaf ziyareti yaptı; Gaziosmanpaşa'da da 'Hayır' lokması dağıttı.



CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu bugün Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da referandum çalışmalarındaydı.



Tekin ile Berberoğlu ilk olarak partisinin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçti.



Burada konuşan Tekin, "Kapalı devre bir anayasa sürecini götürüyoruz. 18 maddenin hiçbir tanesi ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne de Bakanlar anlatamıyor. Ne anlatıyorlar; mesela bir billboarda baktığınızda 'İşsizlik bitecek' diyor. Doğrusu hepimiz merak ediyoruz, işsizliğin önünde hangi anayasa maddesi engelse, hemen pazartesi günü; çünkü pazar günü hayırlı bir sonuç alacağız, getirin Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz oy vereceğiz. 'Terör bitecek' diyor. Terörle mücadele konusunda hangi madde engelse onu da getirin ona da oy vereceğiz. Tam bir yalan rüzgarıyla götürüyorlar" dedi.



"YÜZDE 60'IN ALTINDA DEĞİLİZ"



Seçmenlere sandığa gitme çağrısını yineleyen Gürsel Tekin, "Sizden ricam; sadece oyunuzu kullanmayacaksınız, oyunuzu kullanırken o gün yanınıza nevalenizi de alın, okul bahçesinde sandığın açılmasını bekleyin. Ne olur ne olmaz. Hırsıza kilit milit dayanmıyor. Nasıl ülkeyi soyma becerisini gösterenler, oy çalma becerisini de gösterirler. Geçmiş dönemlerde de görüldüğü gibi. Bu gidişatı kendine dert edinen herkesin o gün okul bahçesinde olmasını arzu ediyoruz. Ben şuna eminim: yüzde 60'ın altında değiliz. Yüksek oranla yurttaşlarımız hayırlı iş yapacaktır" ifadesini kullandı.



"NASIL BİR BASKININ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"



"Nasıl bir baskının olduğunu hepimiz biliyoruz. O 'Evet' kampanyasında çalışan kardeşlerimizin bir kısmı da kesinlikle sandığın arkasında 'Hayır' verecekler" diyen Tekin, "Ben birçok bakanın da 'Hayır' vereceğini görüyorum, hissediyorum. Hatta mesela ben Sayın Başbakanın yerinde olsam kesinlikle gider 'Hayır' veririm. Bir insan kendi makamına dinamit koymaz. Herhalde o da koymaz. Sayın Başbakan da aklı selim bir insandır. Pazarınız hayırlı olsun. Pazartesi günü inşallah Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk işimiz yeni bir anayasa. Nasıl bir anayasa? Herkesin kendini özgür hissedebildiği, hiç kimsenin korkmadığı, hukukun bağımsız olduğu yeni bir anayasayı inşallah hep beraber inşa ederiz ve Türkiye de bir nefes alır" diye konuştu.



'HAYIR'I ANLATTILAR



Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ile beraberindekiler basın açıklamasının ardından 'Halkın Otobüsü' yazılı otobüse binerek Zeytinburnu'nda 'Hayır' turuna çıktı. Tekin ile Berberoğlu birçok noktada esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tekin ile Berberoğlu, onlara neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.



'HAYIR' LOKMASI DAĞITTILAR



CHP Milletvekilleri Zeytinburnu'ndaki esnaf ziyaretinden sonra da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda 'Hayır' lokması dağıttı.