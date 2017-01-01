TÜMÜ
Haberler Search
Gürsel Tekin Saldırı Hakkında Açıklama Yaptı

Gürsel Tekin Saldırı Hakkında Açıklama Yaptı

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gürsel Tekin, Istanbul, İstanbul
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads