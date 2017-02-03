Gürsel Tekin Kadıköy'de Beyaz Eşya Satan Esnafı Ziyaret Etti

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Kadıköy'de esnafla bir araya geldi. Tekin esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, beyaz eşyada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin geçici olarak sıfırlanmasıyla ilgili, Kadıköy'deki beyaz eşya satan iş yerlerini ziyaret etti. Tekin esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti; ÖTV ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarını dinledi.



Ziyaretlerin ardından konuşan Gürsel Tekin, "Öncelikle bütün verilere baktığımızda ortalama 49 milyon yurttaşımızın borçlu olduğu bir ortamda, sadece tüketime yönelik ürünlerde ÖTV'yi indirmenin çok akılcı bir şey olmadığı inancı içerisindeyim. Bu doğrudur, olması gerekiyor; çünkü gerçekten çok yüksekti buna hiç itiraz yok. Ama sürekli enerjiye, doğalgaza, gıda maddelerine yüksek oranda zamlar geliyorsa bunun bir anlamı olacağını zannetmiyorum" diye konuştu.