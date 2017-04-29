Gürpınarlı Öğrenciler İçin Bilgi Yarışması

Gürpınar Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dünya Aşı Haftası" kapsamında ilçedeki öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenledi.



Atatürk İlkokulu konferans salonunda gerçekleşen yarışma öncesi Toplum Sağlık Merkezi çalışanları tarafından çocuklara aşının önemi ve hangi hastalıklardan koruyacağı hakkında bilgi verildi.



Bilgilendirme sonunda öğrenciler arasında yarışma düzenleyen görevliler, öğrencilere anlattıkları konulardan çeşitli sorular sordu.



Toplum Sağlık Merkezi görevlileri, bu yarışmayı çocukların aşı korkusunu yenmelerini sağlamak için düzenlediklerini belirtti.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Toplum Sağlık Merkezi Başkanı Adnan Saatçioğlu tarafından ödülleri verildi.