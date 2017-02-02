Gürpınar'ın Müze Evi Yenilenecek

LALE BİLDİRİCİ - Osmanlı Devleti'nin son döneminde İstanbul'u ve İstanbul hayatını anlattığı romanlarıyla tanınan ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki müze evinin restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün ihale açacak.
Yazarın, 1912-1944 yılları arasında 32 yıl yaşadığı ve kullandığı bütün eşyaların korunduğu evin restorasyonunun, 350 günde tamamlanıp, Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi olarak hizmete açılacağı belirtildi.
AA muhabirine açıklama yapan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen, Gürpınar'ın Türk edebiyatının çok güçlü isimlerinden birisi ve bıraktığı eserlerle de ölümsüz bir yazar olduğunu anlattı.
Ülgen, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Mithat Efendi'nin yanında yetişen Gürpınar'ın, ilk eseriyle geniş kitlelere ulaştığını, yazarın özellikle de 19. yüzyılın sonunda başladığı hikaye ve romancılığa hayatının sonuna kadar devam ettiğini dile getirdi.
Ülgen, şöyle konuştu:
"Hüseyin Rahmi'nin Türk edebiyatına kattığı en önemli şey bir İstanbul yazarı olmasıdır. Bize eserlerinde İstanbul'un cadde ve sokaklarını gezdiren, geçmişe ait kültürleri ve bilgileri aktaran önemli kalemdir. Biz Hüseyin Rahmi'nin eserlerini ve hayatını da derslerimizde işliyoruz. Onun hikayeciliğini ya da romancı yönünü, zaman zaman da her iki yönünü de ele alıyor, hikayelerini, romanlarını tahlil ediyoruz. Onun ilk romanlarından 'Şık' özellikle de Batılılaşmayla ilgili olduğu için mutlaka işlediğimiz eserlerdendir."
Batıda önemli yazarların evlerinin müze haline dönüştürüldüğünü, kullandığı objelerin, araçların, yazdığı eserlerin bu müzelerde sergilendiğini bildiren Ülgen, Gürpınar'ın Heybeliada'da yaklaşık 30 yıl yaşadığını, Yahya Kemal Beyatlı, Sait Faik Abasıyanık ve Ziya Gökalp'ın da Adalar'da yaşadığı evler olduğunu, öğrencilerini zaman zaman yazarların bu müze evlerine götürdüklerini belirtti.
Türk edebiyatının önemli isimlerinin yaşadıkları yerlerin mutlaka korunması gerektiğini ifade eden Ülgen, şunları kaydetti:
"Bir İstanbul çocuğu olan Gürpınar, eserlerinde İstanbul'u çok güzel tasvir ve tarif etmiştir. Takip edebildiğim kadarıyla Gürpınar'ın müze evi 2013'ten bu yana kapalı, bakıma muhtaç. Tabii ki burada belediyemizin, Kültür Bakanlığımızın ya da ilgili kurumların, vakıfların desteğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Gürpınar'ın müze evinin bir an önce eski canlılığına kavuşturulmasını istiyorum. Meraklıları, ziyaretçileri bu müzeyi gezsinler, Hüseyin Rahmi'nin hayatını, eserlerini, kullandığı objeleri, araçları görsünler."
Gürpınar'ın Müze Evi Yenilenecek
Osmanlı Devleti'nin son döneminde İstanbul'u ve İstanbul hayatını anlattığı romanlarıyla tanınan ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki müze evinin restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün ihale açacak.
LALE BİLDİRİCİ - Osmanlı Devleti'nin son döneminde İstanbul'u ve İstanbul hayatını anlattığı romanlarıyla tanınan ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki müze evinin restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün ihale açacak.