Gürpınar Emniyeti Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Gürpınar Emniyet Amirliği ekipleri, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle şehit ailesine ziyarette bulundu.



Gürpınar Emniyet Amiri Şener Karaboğa ve beraberindeki polis memurları, 8 Eylül 2015'te Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'na göreve giderken, terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Haluk Varlı'nın Gürpınar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.



Karaboğa ve polis memurları, aile fertleri ile tek tek ilgilenerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Varlı Ailesi, Karaboğa ve ekibine teşekkür etti.