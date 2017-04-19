Gürpınar'da Typ Kapsamında 80 Kişi İşe Başladı
İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gürpınar Belediyesine alınacak 80 kişi, kurayla belirlendi.
İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gürpınar Belediyesine alınacak 80 kişi, kurayla belirlendi.
Belediyenin düğün salonunda 207 kişinin başvuruda bulunduğu geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.
Belirlenen kişilerin 6 ay süreyle belediyenin farklı birimlerinde çalıştırılacağı bildirildi.
Kura çekimine iş başvurusunda bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.