Gürpınar'da Typ Kapsamında 80 Kişi İşe Başladı

İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gürpınar Belediyesine alınacak 80 kişi, kurayla belirlendi.

Gürpınar'da Typ Kapsamında 80 Kişi İşe Başladı

İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gürpınar Belediyesine alınacak 80 kişi, kurayla belirlendi.

Belediyenin düğün salonunda 207 kişinin başvuruda bulunduğu geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Belirlenen kişilerin 6 ay süreyle belediyenin farklı birimlerinde çalıştırılacağı bildirildi.

Kura çekimine iş başvurusunda bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gürpınar, İş-Kur, Huzur, İşkur, İşçi, Noter