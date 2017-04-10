Gürpınar'da Sigara Kaçakçılığı

Gürpınar ilçesinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin polis noktasında MOBESE kamerası destekli yaptıkları yol kontrol devriyesi esnasında, durumundan şüphelendikleri S.E. yönetimindeki 65 BB 702 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.



Aramada, yurda kaçak yollardan sokulmaya çalışılan çeşitli markalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili sürücü S.E'nin gözaltına alındığı ve adli soruşturmaya başlandığı bildirildi.