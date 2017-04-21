Gürpınar'da 7 Kilo Eroin Ele Geçirildi

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde polisin durdurduğu minibüsteki bir yolcunun çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi.



Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlileri Gürpınar- Hakkari karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde, yolculardan M.Ö.'nun durumundan şüphelenerek çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 12 paket halinde toplam 7 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Ö. gözaltına alındı.



- Van