Güroymaklı Balıkçı Esnafının Zorlu Kış Mesaisi

Güroymak'ta geçimini balık satarak sağlayan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen akşam saatlerine kadar çalışıyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece kadar düştüğü ilçede, kurdukları stantlarda balık satışı yapan vatandaşlar, ısınmak için zaman zaman ateş yakıyor.



Balıkçı Medet Sevrük, yaz aylarında sebze meyve sattığını, kış aylarında da balıkçılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.



Soğuk havada çalışmanın zor olduğunu ifade eden Sevrük, "Tenekenin içinde ateş yakarak kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz. Balık satışı kış mevsiminde iyi ancak kazancımızın büyük bir bölümünü ısınmaya harcıyoruz." dedi.