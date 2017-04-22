Güroymak'ta Yangın Eğitimi

Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilere, yangınla mücadele eğitimi verildi.



Acil durumlarda yangınla mücadele konusunda hizmet verecek yangınla mücadele destek elemanlarına İl Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Murat Karakışla ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenliği Birim Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Ayhan Yalçın tarafından yangın eğitimi verildi.



Eğitimin sonunda i·tfaiye ve sağlık görevlilerinin de katıldığı tatbikatla teorik eğitim, uygulama ile pekiştirildi.