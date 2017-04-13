Güroymak'ta Okul Müdürleriyle Toplantı

Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, liselerin okul müdürleriyle toplantı yaptı.



Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Alibeyoğlu başkanlık yaptı.



Toplantıda, okulların genel durumu, YGS başarısı ve LYS sınavına hazırlık çalışmaları ele alındı. Değerler eğitiminin etkili şekilde verilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu.



Toplantıda öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi alan Alibeyoğlu, eğitim-öğretime büyük önem verdiklerini söyledi.



İlçenin eğitimdeki başarı seviyesinin daha da artması için çalıştıklarını ifade eden Alibeyoğlu, bu toplantılarla sorunların belirlendiğini ve çözüm üretildiğini kaydetti.