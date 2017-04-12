Güroymak'ta Muhtarlar Toplantısı

Bitlis Valisi Ahmet Çınar başkanlığında Güroymak ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Güroymak Belediyesi Kültür Merkezinde muhtarla düzenlenen istişare toplantısında konuşan Vali Çınar, kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtip, muhtarlara düşen görevleri anlattı. Vali Çınar, "Bizlerin en önemli görevi, vatandaşlarımıza hizmet etmektir. İnsana hizmet çok önemli bir görevdir. Dolayısıyla bizlerin insanlara hizmet etmekten, Güroymak ve Bitlis'e hizmet etmekten başka bir işimiz yok. Çünkü bizler insanların hizmetkarıyız. Yapacağımız çalışmalarla kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın tüm kurumlarımızdan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız" dedi.



Vali Çınar, terörün bitirileceğini de belirterek, "Aynı zamanda tüm muhtarlarımıza çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü muhtarlar devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileridir. Mahallelerimizde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarının muhtarlarımız tarafından tespit edilerek çözülmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Köy ve mahallelerimizde yaşanan her olayın bizlere ulaştırılması noktasında muhtarlarımızın yapmış olduğu görev çok önemlidir. Çünkü mahallerimizde ve köylerimizde yaşanan sıkıntıların kamu kurumlarımıza, bizlere ulaştırılması, sorunları en kısa sürede çözecektir" diye konuştu.



Yapılan toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Kerem Güvener de katıldı. - BİTLİS