Güroymak'ta Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Güroymak ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformu ile Bitlis Eğitim Sağlık Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEST DER) tarafından, "Eşsiz Önder Hz. Muhammed" konulu etkinlik düzenlendi.



Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla başladı.



Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Platformu koordinatörü Serkan Aydemir, bu yılki kutlu doğum etkinliğinin temasının hak ve adalet rehberi Hz. Muhammed olduğunu belirterek, "Hak ve adaletin olduğu yerde iyilik, güzellik, huzur esenlik ve mutluluk vardır." dedi.



Etkinlik, siyer sınavında dereceye girenlere ödül verilmesi ve duaların okunmasının ardından sona erdi.