Güroymak'ta Fidan Satışları Başladı

Güroymak ilçesinde havaların ısınmasıyla fidan satışları başladı.



Her yıl Malatya'dan gelip ilçede fidan satışı yapan Faruk Yalçın, yaptığı açıklamada, vatandaşların fidanlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



İlçede 20 yıldır fidan sattığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:



"Elimizde birçok meyve fidanı bulunmakta. 13 çeşit aşılı ve sertifikalı fidan satışı yapıyoruz. Fiyatlar 10 ile 20 lira arasında değişiyor. 5 çeşit ceviz, elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı gibi meyve fidanı bulunduruyoruz. Ayrıca süs ağaçları satışı da yapıyoruz. Bir ay boyunca satışlarımız sürecek."



Güroymak'ta en çok armut ve elma fidanı satıldığını belirten Yalçın, vatandaşların kontrol edilen fidanları almalarını tavsiye etti.