Güroymak'ta 13 Bin Öğrenciye Giyim Yardımı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 13 bin 226 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.



Özel bir firma tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere gönderilen yardım paketlerini öğrencilere teslim eden Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, firma yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



Yardım paketleri, öğretmenler tarafından öğrencilere tek tek dağıtıldı.