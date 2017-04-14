Güroymak Kaymakamından Engelli Gence Engelli Arabası

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Özen Alibeyoğlu, ilçede boyacılık yaparak ailesini geçindiren bedensel engelli Gürgün Şipalli'ye engelli aracı hediye etti.



Kaymakam Alibeyoğlu, ilçeyi dolaştığı esnada karşılaştığı Şipalli'nin engelli aracı talebini yerine getirdi.



Bağlar Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yaparak evini geçindiren Şipalli, Alibeyoğlu'na duyarlılığından ve yeni alınan aracından ötürü teşekkür etti.



Şipalli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Kaymakamımız, esnaf ziyaretleri sırasında çalıştığım kulübeye gelerek, sohbet edip, çayımı içti. Durumumla ve işimle ilgili bilgiler aktardım. Rabbim devletimizi korusun şu an Suriye'nin halini görüyoruz. Allah hiç kimseyi devletsiz bırakmasın. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Taleplerimiz karşılıksız hiç kalmıyor. Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talebim olmuştu. Talebim üzerine bana bir engelli aracı verildi. Kaymakamımızı çok seviyoruz. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum."