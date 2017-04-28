Güroymak Eso Yönetimi Esnaflarla Buluştu

Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi ilçe esnafı ile bir araya gelerek toplantı yaptı.



Güroymak Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferit Gülcüoğlu esnafların sıkıntılarını dinledi.



Sıkıntıların çözümü noktasında ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Gülcüoğlu, mayısın ilk haftasında daha kapsamlı bir toplantı yapacaklarını söyledi.



Esnafın birçok yönden mağduriyet yaşadığını ifade eden Gülcüoğlu, şunları kaydetti:



"Esnaf genel olarak köylerden gelen vatandaştan kazanıyor. Köyden gelen vatandaş park yasağının olması nedeniyle aracını park edemeyerek alışverişini yapamıyor. Örneğin Muş'un köyleri bize çok yakın park yasağı nedeniyle bu sefer Muş'a gitmeyi uygun görüyor.



İlçe merkezinden geçen D300 kara yolunda uygulanan park yasağına 1 şerit park serbestliği uygulaması yürürlüğe girmişti fakat tekrar yasak getirildi. Bunun dışında büyük firmalara ait marketler var ilçemizde esnafımız bu konuda da mağdur. İnşallah önümüzdeki hafta tüm sorunlarımızın çözümlenmesi için oda olarak geniş bir toplantı gerçekleştireceğiz."