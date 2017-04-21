Güroymak'a Bayrampaşa'dan Konuklarını Ağırladı

Güroymak Belediyesi, "kardeş belediye" statüsündeki İstanbul Bayrampaşa Belediyesinden heyeti konuk etti.



Güroymak'a gelen Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Kumbasar, Park ve Bahçeler Müdürü Köroğlu Alioğlu ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Urgan, Güroymak Belediyesini ziyaret etti.



İçişleri Bakanlığınca Güroymak Belediye Başkanvekilli olarak görevlendirilen Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karışlanan konuk heyet, ilçede proje çalışmalarının yapılacağı alanları inceleyerek, Alibeyoğlu'dan bilgi aldı.



Alibeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete ilçenin ihtiyacı olan projeleri anlattı.



Bayrampaşa Belediyesi ile "kardeş belediye" olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Alibeyoğlu, "kardeş belediyeler" olarak önceden yaptıkları görüşmelerde kararlaştırdıkları projeleri yavaş yavaş hayata geçireceklerini söyledi.



Kumbasar da gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Alibeyoğlu'na teşekkür etti.