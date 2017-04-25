İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş tarafından düzenlenen Gurme İzmir - Olivtech 7.Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuar İzmir Alanı-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Zeytin, Zeytinyağı, Süt ve Süt Ürünleri, Şarap, Fermente Ürünler, Fidan Tohum, Gübre, Şişe, Kasa ve Bidonlar, Ambalaj Malzemeleri, Üretim Teknolojileri, Saklama Üniteleri, Gıda Analizi şeklindedir.



Düzenleyici: İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş



Konusu: Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Gaziemir



Mekan : Fuar İzmir Gaziemir



Mekan Adresi : İzmir Çevre Yolu (O-30)



Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Gurme İzmir - Olivtech 7.Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır