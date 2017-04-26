Gurme İzmir Fuarı Başladı

"Gurme İzmir" başlığı altında birleşen ve tanıtılan ürün grubu genişletilen 8. İzmir Organik Ürünler Fuarı (Ekoloji İzmir) ve 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı (Olivtech) başladı.



Fuar İzmir'de düzenlenen törenle Gurme İzmir Fuarı'nın açılışı yapıldı.



Fuarda ürün grubuna zeytin ve zeytinyağının yanı sıra süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve şarabı da ekleyerek büyüyen Gurme İzmir'e, bu yıl Libya ve İtalya'dan 9 yabancı firmanın da aralarında bulunduğu 336 firma katılıyor.



Fuar kapsamında, zeytinyağı sektöründe dünyanın en saygın ve güvenilir yarışması olarak kabul edilen Uluslararası Mario Solinas Kalite Yarışması'nın kazananları açıklanacak. Mario Solinas Türkiye Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın da ödül töreni gerçekleştirilecek.



Fuar ayrıca, organik pamuk üretimi ve kullanımının dünyadaki en önemli destekçilerinden oluşan Textile Exchange (TE) ile düzenlenen Bölgesel Organik Pamuk Yuvarlak Masa Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası alanda uzman kişilerin katılacağı organizasyon, 28 Nisan'da ücretsiz katılımla yapılacak.





Gurme İzmir'de "Zeytinli Sohbetler" başlığı altında çeşitli söyleşiler olacak.