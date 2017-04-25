Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.izmir Organik Ürünler Fuarı"
İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş tarafından düzenlenen Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı" Fuar İzmir Alanı-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş tarafından düzenlenen Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı" Fuar İzmir Alanı-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Sertifikalı Organik Ürünler, Sertifikasyon Kuruluşları, ve Sivil Toplum Kuruluşları şeklindedir.
Düzenleyici: İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş
Konusu: Organik Ürünler
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Gaziemir
Mekan : Fuar İzmir Gaziemir
Mekan Adresi : İzmir Çevre Yolu (O-30)
Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı"
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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