Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.izmir Organik Ürünler Fuarı"

İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş tarafından düzenlenen Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı" Fuar İzmir Alanı-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Sertifikalı Organik Ürünler, Sertifikasyon Kuruluşları, ve Sivil Toplum Kuruluşları şeklindedir.



Düzenleyici: İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş



Konusu: Organik Ürünler



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Gaziemir



Mekan : Fuar İzmir Gaziemir



Mekan Adresi : İzmir Çevre Yolu (O-30)



Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı"



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır