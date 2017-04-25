Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.izmir Organik Ürünler Fuarı"

İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş tarafından düzenlenen Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı" Fuar İzmir Alanı-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.izmir Organik Ürünler Fuarı

İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş tarafından düzenlenen Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı" Fuar İzmir Alanı-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Sertifikalı Organik Ürünler, Sertifikasyon Kuruluşları, ve Sivil Toplum Kuruluşları şeklindedir.

Düzenleyici: İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş

Konusu: Organik Ürünler

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Gaziemir

Mekan : Fuar İzmir Gaziemir

Mekan Adresi : İzmir Çevre Yolu (O-30)

Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı"

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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