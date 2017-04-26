Gurme İzmir' Açıldı

FUAR İzmir'de bu yıl ilk kez 'Gurme İzmir' adıyla düzenlenen Ekoloji İzmir - 8. İzmir Organik Ürünler Fuarı ile Olivtech - 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı açıldı. Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, fuarın her sene büyüdüğünü ve kalkınmaya katkı verdiğini söyledi.



İzmir, organik ürünler ile zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünlerinin buluşma noktası oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez 'Gurme İzmir' başlığı ile organize edilen 'Olivtech -7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı' ile 'Ekoloji İzmir-8. İzmir Organik Ürünler Fuarı' açıldı. Canan Karatay, Sahrap Soysal ve Eyüp Kemal Sevinç gibi ünlü isimlerle renklenecek fuar, 29 Nisan'da sona erecek. Fuarlara ziyaretçiler, 28 - 29 Nisan'da ücretsiz giriş yapabilecek.



Fuar İzmir'de gerçekleşen açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Olivtech ve Ekoloji İzmir Fuarı'nın hem katılımcı hem ziyaretçi hem de iş kapasitesiyle her geçen gün büyüdüğünü hatırlatarak, bu yıl Olivtech Fuarı'na süt ve süt ürünlerini de ilave ettiklerini söyledi. Kentin kalkınması, turizm ve hizmet sektörünün büyümesi için yola çıktıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, başarıya ulaşacaklarını belirtti. Fuara katılan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise organik tarıma büyük önem verdiklerini, tarım master planı hazırladıklarını söyleyerek, adaya gelen suyun tarım suyu olarak kullanılmasıyla Kıbrıs'ta ürettikleri organik ürünleri dünyaya sunmayı planladıklarını ifade etti. Organik tarım bilgisini, teknolojisini öğrenmek için mühendislerle birlikte her iki fuarı ziyaret edeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Olivtech ve Ekoloji fuarları her geçen gün gelişiyor. Mühendislerimiz bu iki fuardan en yüksek seviyede faydalanacaktır" dedi.



B ve C hollerinde düzenlenen her iki fuarı da gezerek katılımcılarla sohbet eden Başkan Kocaoğlu, stantlarda ikram edilen zeytin ve zeytinyağının tadına baktı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası stantında künefenin üzerine şerbet dökerek hem kendi yedi hem de konuklara ikram etti. Başkan Kocaoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte zeytinyağı üretim makinelerini inceledi.



KATILIMCI SAYISI ARTTI



Sektöründeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl 'Gurme İzmir' başlığı altında, yerli yabancı tüm sektör temsilcilerini İzmir'de buluşturdu. Mevcut ürün yelpazesi süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve teknolojileri ile daha da zenginleşti. 'Gurme İzmir' Olivtech Fuarı'da zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, fermente ürünler, fidan, tohum, gübre, şişe, kasa, bidon ambalaj, üretim teknolojileri, saklama üniteleri ve gıda analiz laboratuarları; 'Gurme İzmir Ekoloji İzmir Fuarı'nda ise sertifikalı organik ürünler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bulunuyor. Olivtech Fuarı bu yıl Libya ve İtalya'dan 9 yabancı firmanın da aralarında bulunduğu 336 firmayı bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl İtalya ve Hindistan'dan 6 yabancı katılımcının stant açtığı fuarda, 12 ilden 248 yerli katılımcı yer aldı. Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sertifikalı fuar olan Gurme İzmir- 8. Ekoloji İzmir ise bu yıl 25 il ve 3 ülkeden toplam 124 katılımcıyı ziyaretçiyle buluşturacak. Organik tekstil, kozmetik, oyuncak, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı fuara geçtiğimiz yıl 22 ilden 113 firma katılım sağladı.



ZEYTİNYAĞI TADIM ATÖLYELERİ VAR



Sektör paylaşımlarının yapılacağı panel, sohbet toplantıları ve pek çok etkinliğin yanı sıra ünlü şeflerin yemek şovlarıyla taçlanacak Olivtech 2017'de; zeytinyağının renk, koku ve özelliğinin anlatılarak uygulamasının yapıldığı zeytinyağı tadım atölyeleri de gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler Oil Bar'da, fuara katılan firmaların zeytinyağlarını; İZFAŞ'ın organizasyonu ile Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) temsilcileri ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri aracılığıyla tatma imkanı bulacak. Böylece ziyaretçiler, damak tadına en uygun zeytinyağına karar verip ilgili standa yönlendirilecek. Oil Bar'da yer alacak tadımlarda Ege Bölge Haritası oluşturulacak, ziyaretçiler ayrıntılı olarak bilgilendirilerek zeytinyağı ile bölge ilişkisi pekiştirilecek. Organik ürünler, süt ürünleri ile zeytin, zeytinyağı ve ürünlerinin satışının yapılacağı "Sağlıklı Pazarö bu yıl da gerçekleştirilecek. Tüm ziyaretçilere açık olacak alan, fuar süresince ziyaret edilebilecek.



ZEYTİNLİ SOHBETLER



Fuarda Mario Solinas Türkiye Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın da ödül töreni gerçekleştirilecek. Fuarizmir ayrıca, organik pamuk üretimi ve kullanımının dünyadaki en önemli destekçilerinden oluşan Textile Exchange (TE) ile birlikte düzenlenen "Bölgesel Organik Pamuk Yuvarlak Masa Toplantısı"na ev sahipliği yapacak. Uluslararası alanda uzman kişilerin katılacağı organizasyon, Gurme İzmir- 8. Ekoloji Fuarı kapsamında 28 Nisan'da ücretsiz katılımla gerçekleştirilecek. Gurme İzmir-Olivtech Fuarı kapsamında düzenlenen "Zeytinli Sohbetleröde Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Uluslararası Zeytin Konseyi'nden Jaime Lillo, Gazeteci-Yazar Nedim Atilla ile Ege ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu konuk olacak. Sohbetleriyle fuara renk katacak konuklar, zeytin ve zeytinyağı kullanımının önemini vurgulayacak.



ÜNLÜ ŞEFLER FUAR'DA



Ünlü şeflerin katılacağı 'Yemek Şöleni' etkinliklerinde ise Sahrap Soysal, Eyüp Kemal Sevinç, Ali Açıkgül, Ömür Akkor, Osman Sezener, Rafet İnce, Şamil Akşit ve Murat Yıldız ziyaretçilere keyifli sunumlar gerçekleştirecek. Şeflerin zeytinyağı kullanarak hazırladıkları birbirinden lezzetli menüleri, ziyaretçiler de tatma olanağı bulacak. Diğer yandan fuar katılımcıları da kendi şefleriyle yemek sunumlarını ziyaretçilerle paylaşacak. Katılımcı ve ziyaretçilere zeytinyağının tadımının uygulamalı olarak anlatıldığı "Zeytinyağı Tadım Atölyesiö bu yıl Yüksek Gıda Mühendisi Elif Büyükgök, Yüksek Gıda Mühendisi ve tadımcı Gülşah Satıroğlu, Gıda Mühendisi Dr. Oya Köseoğlu ile Yüksek Kimya Mühendisi Burcu Keser'in katılımıyla gerçekleşecek.



OİL BAR LEZZET HARİTASI



Geçen yıl fuarda ilk kez yer alan 'Oil Bar' yoğun talep üzerine bu yıl da hizmet verecek. Fuara katılan firmaların zeytinyağlarının İZFAŞ'ın organizasyonu ile Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) temsilcileri ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri aracılığıyla tadımının yapılacağı alanda, ziyaretçiler tercih ettikleri ürünün standına yönlendirilecek. Bu yıl ziyaretçiler, tercih ettikleri zeytinyağının hangi bölgeye ait olduğu hakkında bilgi de alabilecek. Gurme İzmir-Ekoloji Fuarı kapsamında düzenlenen sempozyum ve panellerle katılımcı ve ziyaretçiler sektörün uzmanlarıyla bir araya gelecek. 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Ekoloji Sempozyumuönda organik beslenme ve sağlık ile mesleklerin organiğe bakış açıları değerlendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'sürdürülebilir organik tarım' hedefiyle başlattığı 'Organik Yarımada Projesi'nin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirmesi ise 28 Nisan'da takip edilebilecek. Katılımcıların ürünlerinin sergileneceği 'Demo Dükkan', firmaların ürün satışı yapabildiği 'Sağlıklı Pazar' ve organik yemek menülerinin sunulacağı 'Organik Restaurant' bu yıl da hizmet verecek.



EKOLOJİ ORMANI



Gurme İzmir-Ekoloji Fuarı, 'Ekoloji Ormanı'nı her geçen yıl büyüterek yeşil bir doğa oluşturmaya da katkı sağlıyor. 2015 yılında Kadifekale'de ağaçlandırılan 20 bin metrekarelik alandan sonra, geçtiğimiz yıl Evka 7'de 20 bin metrekarelik alana 740 fıstık çamı dikilmişti. Bu yıl fuar kapsamında alan, 5 bin metrekare büyütülerek ziyaretçi ve katılımcıların adına 250 fıstık çamı daha dikilecek. Profesyonel ziyaretçiye yönelik düzenlenen fuarları ziyaret etmek isteyen son tüketici 26-27 Nisan'da her iki fuara giriş için toplam 30 TL, yalnıza Ekoloji Fuarı ziyaret etmek isterse 5 TL ücret ödeyecek. Fuarlar, 28-29 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



- İzmir