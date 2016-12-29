Sağlıklı ve damak tadınıza göre hazırlayacağınız burgerleri hazırlamak için Chef Table sizleri bekliyor.
Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde! Lezzet kombinasyonlarından oluşan ve uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hazırladığımız bu çok keyifli workshop'ta herkesi şaşırtabileceğiniz farklı tatlar hazırlamaya var mısınız?
Ciabatta Ekmeğinde İsli ve Mısırlı Tavuk Burger
Karamelize Soğanlı ve Hardallı Köz Biber ile Steak Burger
Meyveli ve Çikolatalı Pancake Burger
Taze Biberiyeli ve Kuru Domatesli Köy Patatesi
Mayonezli Kırmızı Lahana
Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla
hazırlayıp yiyebilirsiniz.
Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.
Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.
Derslerin telafisi yapılmamaktadır.
Gurme Burger
Sağlıklı ve damak tadınıza göre hazırlayacağınız burgerleri hazırlamak için Chef Table sizleri bekliyor.
Sağlıklı ve damak tadınıza göre hazırlayacağınız burgerleri hazırlamak için Chef Table sizleri bekliyor.