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Gurme Burger

Gurme Burger

Sağlıklı ve damak tadınıza göre hazırlayacağınız burgerleri hazırlamak için Chef Table sizleri bekliyor.

Gurme Burger

Sağlıklı ve damak tadınıza göre hazırlayacağınız burgerleri hazırlamak için Chef Table sizleri bekliyor.

Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde! Lezzet kombinasyonlarından oluşan ve uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hazırladığımız bu çok keyifli workshop'ta herkesi şaşırtabileceğiniz farklı tatlar hazırlamaya var mısınız?

Ciabatta Ekmeğinde İsli ve Mısırlı Tavuk Burger

Karamelize Soğanlı ve Hardallı Köz Biber ile Steak Burger

Meyveli ve Çikolatalı Pancake Burger

Taze Biberiyeli ve Kuru Domatesli Köy Patatesi

Mayonezli Kırmızı Lahana

Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla 

hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.

Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.

Derslerin telafisi yapılmamaktadır.

Kaynak: Etkinlik.io

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