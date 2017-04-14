Gürman Kardeşlerden Yeni Performans

Öykü ve Berk Gürman 10 yıl önce kendilerine büyük bir başarı getiren düetlerine benzer bir çalışma yaptı. 1986 yılında Seda Sayan ve Nejat Alp'in söylediği 'Şaka Yaptım' adlı şarkıya cover yapan Öykü ve Berk Gürman, 2007 yılında Evlerinin Önü Boyalı Direk türküsüne cover yapmış ve ikili bu şarkıyla kısa sürede popüler hale gelmişti. Bu proje sonrasında kardeşlerin arasında kara kedi girmiş olsa da Şaka Yaptım düeti buzların eridiğini gösterdi.