Güreşte Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde 4 sıklette yapılan müsabakaların ardından Türkiye şampiyonları belli oldu.



Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı. 2 gün sürecek olan şampiyonada Türkiye genelinden katılan 300 sporcu ter dökerken ilk gün müsabakalar 57, 65, 74 ve 97 kilolarda yapıldı. Derece elde eden güreşçiler milli takıma girme şansı yakalayacak.



Kara, sumo şampiyonunu tuş etti



Büyük bir coşku ile başlayan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda güreşçiler birbirlerine üstünlük sağlamak için yarıştı. İlk gün yapılan maçlarda minderin tozunu attıran sporcular izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Süleyman Atlı, Mustafa Kaya, İslam Kılıç ve Faruk Akkoyun yeni Türkiye Şampiyonları oldu. Ayrıca şampiyonada Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı 125 kiloluk Recep Kara, Ordu'da karşılaştığı Asya Sumo Şampiyonu 190 kiloluk Almaz Ergeshov ile yaptığı maçı tuşla yendi.



4 sıklette şampiyonlar belli oldu



Gün boyu devam eden müsabakalarda 57 kiloda Süleyman Atlı 1'inci olurken, Nebi Uzun 2'inci, Saban Kızıltaş ise 3'üncü oldu. 65 kiloda mindere çıkan sporculardan Mustafa Kaya 1'inci, Sefa Aksoy 2'inci, Mustafa Zopalı ise 3'üncülük elde etti. Kıran kırana müsabakaların yaşandığı 74 kiloda kürsünün ilk sırasına çıkan isim İslam Kılıç olurken Ahmet Ertürk 2'inci Yasin Bolat ise 3'üncü oldu. Günün son müsabakaları ise 97 kiloda yapıldı. Rakiplerini yenmeyi başaran Faruk Akkoyun 1'inci, Müren Mutlu 2'imci ve Baki Şahin 3'üncülük elde etti.



Şampiyonanın ilk günü dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesinin ardından ilk gün heyecanı sona erdi. - ORDU