Güreşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

– ANTALYA- Burdur karayolunda 13-15 yaş grubundaki güreşçilerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada, 5 sporcu hafif yaralandı.



Bolu'dan Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenecek Minik Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katılmak üzere gelen güreşçileri taşıyan Hasan D.'nin kullandığı 14 EM 686 plakalı minibüs, Antalya-Burdur karayolunun 50'nci kilometresi Döşemealtı İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada minibüsteki 5 sporcu hafif yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sporcular, Antalya'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Antalya