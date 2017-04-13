Güreşçilere "15 Temmuz" Kispeti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 655 yıldır düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Türk milletinin kültür ve inancının bir parçası olduğunu söyledi.



655. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ilk 4'e giren sporcular için federasyon binasında düzenlenen kispet dağıtım töreninde konuşan Aydın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yağlı güreşe önem veriyoruz. 655 yıllık gelenek, bizim kültür ve inancımızın bir parçası. Ben ve asbaşkanım yağlı güreşten geldiğimiz için özel bir önem veriyoruz." dedi.



Gelecek yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yeni sahada yapacaklarının müjdesini veren Aydın, "15 Temmuz'da asker kıyafetine bürünmüş teröristlere halkımız galip geldi. Törene anlam katalım diye 22 Temmuz'da düzenlenen güreşlerin tarihini kispetlere '15 Temmuz 2016' yazdık." ifadelerini kullandı.



Belediyelerin federasyona ödedikleri katkı payını yüzde 10'dan, yüzde 5 düşürdüklerini belirten Aydın, salonda ilk kez yağlı güreş müsabakası düzenlediklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.



Musa Aydın, yağlı güreşi sezona yayıp, lig oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Sezonluk olmaktan çıkartıp, yıla yaymak istiyoruz. Önümüzdeki sezon bunu başlatacağız. Önce Balkanlar'a, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ABD'ye yağlı güreşi yaymak istiyoruz. Amacımız, Türklerin yoğun olduğu yerlere yaymak." diye konuştu.



655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan kategorisinde 3. olan Şaban Yılmaz da törende yaptığı konuşmada, "Böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu yıl yağlı güreşlerin daha farklı olacağına inanıyorum. Başpehlivanlar zor yetişiyor. Yurt dışında Türkün gücünü göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kategorilerinde dereceye giren 56 sporcuya kispet dağıtımı gerçekleştirildi.



Törene, federasyon başkanı Aydın'ın yanı sıra başkan vekili Hüseyin Kaya, yağlı güreşten sorumlu asbaşkan Mehmet Ayhan, kadınlardan sorumlu asbaşkan Mustafa Çakır da katıldı.