Güreşçilerden Başkan Şahiner'e Ziyaret

Sungurlu Belediyespor Güreş takımı sporcuları, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.



Sungurlu'da spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Şahiner'e teşekkür eden sporcular, 20-22 Ocak tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan U23 2.lig terfi müsabakaları öncesi hedeflerini anlattılar.



Başkan Şahiner'de kendini ziyarete gelen başarılı sporcuları tek tek tebrik edip her zaman sporcuların yanında olacaklarını, ilçemizi Türkiye genelinde başarıyla temsil edecek sporculara da Belediye olarak sürpriz ödüller vereceklerini ifade etti. - ÇORUM