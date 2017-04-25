Güreşçiler, Zafer Kupası'nda Mindere Çıkacak

Güreşte 20. Uluslararası Zafer Kupası, İzmir'de düzenlenecek.



Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen turnuva 28-30 Nisan tarihlerinde İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakaların yapılacağı organizasyonda, 15 ülkeden yaklaşık 400 güreşçi mindere çıkacak. Yıldızlar kategorisinde düzenlenecek şampiyonada başarılı sporcular, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.



Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan TGF Başkanı Musa Aydın, Zafer Kupası'nın yıldızlar kategorisinde dünyanın sayılı ve en köklü organizasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizden çok sayıda sporcu bu şampiyonada mücadele edecek. Bu turnuva milli sporcuların belirlenmesi açısından güreş camiası için büyük bir öneme sahip. Dereceye giren sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak." ifadelerini kullandı.