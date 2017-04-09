Güreş Sezonu Manisa'da Açıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde düzenlenen 2. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı.



Manisa'da Yunus Emre Belediyesi tarafından organizasyonu gerçekleştirilen 2. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, Yunus Emre ilçesine bağlı Ortaköy Mesire Alanı'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 40'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 pehlivan festival kapsamında güreşecek. Güreş sezonun da açılışı olarak kabul edilen festivale Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber ve İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, güreş ağası işadamı Murat Coşkun, Manisa ve çevre illerden birçok güreş sever katıldı. Güreş öncesi meydana çıkan Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, güreşçileri selamlayarak başarılar diledi.



"Er meydanı ne demek dünyaya gösteriyorsunuz"



Güreşlerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Sizler geçmişimizi bugüne taşıyorsunuz. Töremizi, geleneklerimizi yansıtıyorsunuz. İşte ata sporumuz yağlı güreşle hem bu geleneği yaşatıyorsunuz, hem de er ne demek, meydan ne demek dünyaya gösteriyorsunuz. Bu geleneği yaşatan Yunus Emre Belediyemize tekrar teşekkür edip şükranlarımı sunuyorum. Ben de bir Yörük çocuğuyum. Belki pek çoğunuzla aynı soydan, aynı boydan, aynı kültürden geliyorum. Ama bizim için esas olan milletimizin birliğidir. Vatanımızın bütünlüğüdür. Bizler hep birlikte tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet diyebiliyorsak ne mutlu bize. Biz de Türkiye olarak çok önemli bir süreçten geçiyoruz. 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Ama bu yurdun, bu toprakların insanı her zaman devleti için milleti için bayrağı için, vatanı için canını feda etmesini bilen insanlardır. Onun için sizlerle, gönül kardeşlerimle ne kadar gurur duysam azdır. Gün, birlik günü. Gün, beraberlik günü. Gün, dayanışma günü. Gün, vatanımız için milletimiz için omuz omuza yürüme günü" diye konuştu.



Dualarla başlayan festivalde güreşçiler birbirlerini yağladıktan sonra meydana çıktı. Küçükler kategorisinde başlayan güreşler başpehlivanların güreşleriyle son bulacak. - MANİSA