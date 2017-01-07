Güreş: Malatya İl Şampiyonası

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.



Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, 40 sporcu grekoromen, 96 sporcu ise serbest dalda derece yapabilmek için mücadele etti.



Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan, müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, 3 gün süren karşılaşmalarda toplamda 136 sporcunun şampiyonaya katıldığını, sıkletlerinde birinci olan sporcuların 3-5 mart tarihleri arasında yeri sonradan belirlenecek grup şampiyonasına katılacağını kaydetti.



Takım halinde de Darende Meslek Teknik Lisesi birinci, Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi ikinci, Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi üçüncü oldu.