Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

57 kilo:

1- Süleyman Atlı

2- Nebi Uzun

3- Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül

65 kilo:

1- Mustafa Kaya

2- Sefa Aksoy

3- Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz

74 kilo:

1- İslam Kılıç

2- Ahmet Ertürk

3- Yasin Bolat, Musa Gürbüz

97 kilo:

1- Faruk Akkoyun

2- Müren Mutlu

3- Baki Şahin, Yunus Emre Dede

Şampiyona, yarınki müsabakalarla sona erecek.

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