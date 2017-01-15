Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.
Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, yaklaşık 300 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
57 kilo:
1- Süleyman Atlı
2- Nebi Uzun
3- Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül
65 kilo:
1- Mustafa Kaya
2- Sefa Aksoy
3- Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz
74 kilo:
1- İslam Kılıç
2- Ahmet Ertürk
3- Yasin Bolat, Musa Gürbüz
97 kilo:
1- Faruk Akkoyun
2- Müren Mutlu
3- Baki Şahin, Yunus Emre Dede
Şampiyona, yarınki müsabakalarla sona erecek.
Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası
Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.
Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.
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