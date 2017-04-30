Güreş: 20. Uluslararası Zafer Turnuvası

Güreşte İzmir'de düzenlenen 20. Uluslararası Yıldızlar Mahmut Atalay ve Yaşar Erkan Zafer Turnuvası'nda Türkiye, kızlarda, erkekler grekoromen ve serbest stilde birinci oldu.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve 15 ülkeden güreşçilerin katıldığı turnuva, grekoromen ve serbest stilde kızlarda ve erkeklerde onar sıklette gerçekleşti.



Kızlarda Türkiye'nin 84 puanla birinci olduğu turnuvada, 77 puana ulaşan Kazakistan ikinciliği, Romanya ise 76 puanla üçüncülüğü elde etti.



Serbest stil erkeklerde 92 puana ulaşan Türkiye birinci, 76 puanlı Kazakistan ikinci, Rusya ise 67 puanla üçüncü oldu.



Grekoromende ise ilk 3 sıra Türkiye, Kazakistan ve Gürcistan'dan oluştu.



Organizasyonda sıkletlerinde dereceye girenler şunlar:



Kızlar



38 kilo: 1. Shahana Nazarova (Azerbaycan), 2. Nicoleta Durac (Romanya), 3. Maral Bergenova (Kazakistan)-Büşra Atansefer



40 kilo: 1. Aysen Yusifova (Azerbaycan), 2. Aysu Paralı, 3. Duygu Doğan-Gorgos Gabriela (Romanya)



43 kilo: 1. Roxana Alxandre (Romanya), 2. Zehra Demirhan, 3. Ayazhan Movkasheva (Kazakistan)-Yasaman Masidli (Azerbaycan)



46 kilo: 1. Tonela Ferent (Romanya), 2. Ayaulym Tuganbayeva (Kazakistan), 3. Yeşim Nur Armut-Bedriye Aksu



49 kilo: 1. Melda Dernekçi, 2. Sevindy Altadova (Azerbaycan), 3. Sinem Köroğlu-Assylizat Sagymbay (Kazakistan)



52 kilo: 1. Zeynep Yetgil, 2. Dyussengaliyeva (Kazakistan), 3. Ana Andreea Beatrice (Romanya)-Ellada Makhyadoixiova (Kazakistan)



56 kilo: 1. Yekaterina Hirstova (Kazakistan), 2. Dariga Abel (Kazakistan), 3. Yağmur Çakmak-Zhala Aliyeva (Azerbaycan)



60 kilo: 1. Aina Temitassova (Kazakistan), 2. Cansu Aksoy, 3. Nurife Duman-Simona Zidaru (Romanya)



65 kilo: 1. Roksana Capezan (Romanya), 2. Albina Kargeldinova (Kazakistan), 3. Karina Matveikina (Kazakistan)-İrina Kuznetsova (Kazakistan)



70 kilo: 1. Lonela Irimia (Romanya), 2. Mehtap Gültekin, 3. Gülsenur Başparmak



- Erkekler serbest



42 kilo: 1. Barış Erbek, 2. Naurys Abibullayev (Kazakistan), 3. Rakyhymzhan Maktaba (Kazakistan)-Bekir Ateş



46 kilo: 1. Ongdash Nurtilek (Kazakistan), 2. Lisitsa Matyev (Rusya), 3. Halil Gökdeniz-Süleyman Konak



50 kilo: 1. Akbar Kurbanov (Kazakistan), 2. Aleksandr Burin (Rusya), 3. Yelaman Kadyrseit (Kazakistan)-Doğan Kara



54 kilo: 1. Girogi Chkhikvadze (Gürcistan), 2. Kadir Kamal, 3. Abdullah Toprak-Muhammed Acar



58 kilo: 1. Tolga Akyüz, 2. Davlet Tazhibay (Kazakistan), 3. Cavit Acar-Orban Norbert (Romanya)



63 kilo: 1. Maksat Satubaldu (Kazakistan), 2. Coşkun Keleş, 3. Aiubkhan Saidulhanov (Rusya)-Salim Yiğit



69 kilo: 1. Duran Tosun, 2. Muhittin Sarıçiçek, 3. Zsolt Putnoki (Macaristan)-Furkan Dülger



76 kilo: 1. T. Amkbad (Rusya), 2. Barış Doğan, 3. Süleyman Dur-Muhammet Yıldırım



85 kilo: 1. Alik Shebzukhov (Rusya), 2. Ömer Ağtaş, 3. Emirhan Topal-Akhmedkhan Tembotov (Rusya)



100 kilo: 1. İsmail Nirov (Rusya), 2. Abdurrahman Öz, 3. Bora Demircin-Berkan Kılıçsallayan



Erkekler grekoromen



42 kilo: 1. Furkan Üçoluk, 2. Adlan Askarov (Kazakistan), 3. Yusuf Ercüyel-Dauren Amikhan (Kazakistan)



46 kilo: 1. Mükremin Aktaş, 2. Abramashvili Gurami (Gürcistan), 3. Bukpanov Milbek (Kazakistan)-Kuandykov Yerzhan (Kazakistan)



50 kilo: 1. Mert İlbars, 2. Bünyamin Eşoğlu, 3. Omar Nurlan (Kazakistan)-Sultan Assetuly (Kazakistan)



54 kilo: 1. Hamza Alaca, 2. Oğuzhan Çavdal, 3. Tahsin Çetin-Davket Temirzhanov (Kazakistan)



58 kilo: 1. Ananidze Khicwa (Gürcistan), 2. Mustafa Yıldırım, 3. Ivo Iliev (Bulgaristan)-Beka Gurili (Gürcistan)



63 kilo: 1. Rakhat Sagmbay (Kazakistan), 2. Beka Beshidze (Gürcistan), 3. Samat Seilhanuly (Kazakistan)-Goga Pertakhia (Gürcistan)



69 kilo: 1. Umur Aybey, 2. Igusupov Adam (Rusya), 3. Hacı Ömer Yıldırım-Mukhamed Shynggys (Kazakistan)



76 kilo: 1. Istvan Takacs (Macaristan), 2. Ubeyid Karamuk, 3. Ardahan Şahin-Serkan Tosun



85 kilo: 1. Alex Gergu Szoke (Macaristan), 2. Luka Khutssihvili (Gürcistan), 3. Furkan Dursun-Yeleman Ayup (Kazakistan)



100 kilo: 1. Balint Vatzi (Macaristan), 2. Guriyev Asset (Kazakistan), 3. Hamza Bakır-Mehmet Atıcı