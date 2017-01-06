Gürcistanlı Kadın Müslüman Oldu

Gürcistanlı Alida Alieva, İslamiyeti seçerek Sümeyra ismini aldı.



Düzce Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ihtida töreninde Alida Alieva, kendi çabalarıyla İslamiyeti araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.



Törende, Alida Alieva, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Emen, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler vererek dua etti.



Türkiye'ye geldikten sonra İslam dinini araştırmaya başladığını aktaran Alieva, "Burada Müslüman olmaya karar verdim. Şu anda da Müslüman oldum. İslam'ı seçtim, ihtida belgesini de aldım. İslamiyeti seçtiğim için çok mutluyum." diye konuştu.



İl Müftüsü Emen de Alieva'nın kararının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"İslamiyeti seçme isteğiyle bizlere başvuran Alieva'ya, İslam'ın temel değerleri hakkında bilgiler verdik. Kendisi de bunları kısmen öğrendiğini ve araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Gerekli temel bilgileri verdikten sonra Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Bunu bir dua ile de perçinlemiş olduk. Sümeyra ismini alan Alieva'ya bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İslam'ı seçtiği için de kendisini takdir ediyorum. "



İhtida töreninin ardından Emen, Alieva'ya Kuran'ı Kerim ve ilmihal hediye etti.