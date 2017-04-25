Gürcistanlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

ORDU'nun Fatsa İlçesi'ne 1.5 yıl önce gelen Gürcistan vatandaşı 57 yaşındaki Leila Razmadze, kaldığı evde ölü bulundu.



Ordu'nun Fatsa İlçesi Sakarya Mahallesi'nde kaçak olarak temizlik işlerinde çalışan Leila Razmadze'den birkaç günden bu yana haber alamayan komşuları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler çilingir yardımı ile girdikleri evde Razmadze'nin cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan incelemede suç unsuruna rastlanılmadı. Gürcü kadının kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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