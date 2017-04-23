Gürcistan Uyruklu Yolcu Otobüste Öldü

İstanbul'dan Gürcistan'ın Tiflis şehrine giden bir yolcu, otobüsün içinde öldü.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Mamuka Zhorzholıanı (52), İstanbul'dan Gürcistan'ın Tiflis şehrine gitmek için yolcu otobüsüne binerek yola çıktı. Yolcu otobüsü Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde bir akaryakıt istasyonunda mola verdiğinde aracın 42 nolu koltuğunda oturan Mamuka Zporzholıanı'nın ölmüş olduğu fark edildi. Olay, jandarmaya ve savcıya haber verildi. Mamuka Zhorzholıanı'nın ölümü şüpheli bulunarak, cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesi Müdürlüğüne gönderildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN