Gürcistan Kalkınma Bakanı Türk Iş Adamlarıyla Buluştu

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, "Türkiye bizim için çok önemli ve güçlü ekonomik ortaktır. Türk yatırımları Gürcistan'da hep vardı ve bu yönde Türkiye lider ülkeler arasında yer alıyor. Türk iş adamlarıyla iş birliğimizin daha da güçlenecek diye düşünüyorum." dedi.



Gürcü ve Türk İşadamları Derneğinin (GÜRTİAD) başkent Tiflis'te düzenlediği toplantıya, Gakharia'nın yanı sıra Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma BakanyYardımcıları Giorgi Çerkezişvili, Genadi Arveladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel ile Genel Sekreteri Vasib Osman ve yönetim kurulu üyeleri, GÜRTİAD Başkanı Kenan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile Türk iş dünyasının temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan GÜRTİAD Başkanı Yıldırım, geçen yıllarda da benzer toplantılar düzenlediklerini hatırlatarak, bu gibi programlarda Türk yatırımcıların ülkedeki ekonomik gelişmeler, ticaret, ithalat ve ihracat hakkında detaylı bilgi almasının mümkün olduğunu belirtti.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü de Giorgi Gakharia'yla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, etkinlik nedeniyle Türk iş adamlarına teşekkürlerini iletti.



Son yıllarda birkaç kez benzer toplantılar düzenlendiğini anımsatan Gümrükçü, Türk iş adamlarıyla Gürcü bakanların bir araya gelmesinin gelenekselleştiğini ve bunun herkes için son derece faydalı olduğunu ifade etti.



2016'daki parlamento seçimlerinden sonra Gürcistan hükümetinin ekonomi alanında bazı önemli adımları atarak yeni reformları uyguladığını anlatan Zeki Levent Gümrükçü, özellikle son dönemlerde yabancı yatırımcılar için önemli ve başarılı girişimlerin gerçekleştiğini söyledi.



İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 25'inci yılının kutlandığını dile getiren Büyükelçi Gümrükçü, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ve ülkeler arasındaki ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini kaydetti.



Toplantıda konuşan Giorgi Gakharia da iki ülke arasındaki üst düzey dostane ilişkilerin varlığına işaret ederek, Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir kez daha bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti bildirdi.



Gakharia, "Bu tür görüşmeler benim için ilk olarak dost ve kardeşlerle bir araya gelmektir. Ondan sonra iş görüşmesidir." diye konuştu.



Gürcistan'ın küçük ama açık bir ekonomik pazar olduğunu belirten Bakan Gakharia, benzer pazarların gelişmesi ve güçlenmesi için yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, söz konusu pazarı teşvik etmek yönünde mümkün olduğunca fazla yatırımcıyı ülkeye getirmeye çalıştıklarını bildirdi.



Yatırımcılar için bakanlık olarak yeni reformları uyguladıklarını aktaran Giorgi Gakharia, devlet olarak özel programlarla yabancı yatırımcılara birçok alanda destek verdiklerini dile getirdi.



Açılış konuşmalarının ardından Gakharia ve yardımcıları, Türk iş adamlarının KDV'lerin geri alınmasında yaşanan gecikmeler, yerel bankalarda leasing konusunda ortaya çıkan bazı sorunlar, gümrüklerdeki uygulamalarla ilgili sorularını yanıtlayarak, bakanlık olarak her zaman tüm sorunlarla ilgilenmeye hazır olduklarını bildirdi.



Giorgi Gakharia, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek onlara ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Türkiye bizim için çok önemli ve güçlü ekonomik ortaktır. Türk yatırımları Gürcistan'da hep vardı ve bu yönde Türkiye lider ülkeler arasında yer alıyor. Türk iş adamlarıyla iş birliğimizin daha da güçlenecek diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.