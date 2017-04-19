Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Mikatsadze'den, Vali Özefe'ye Ziyaret

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Gürcistan Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze'yi makamında kabul etti.



Valilik makamında gerçekleşen ikili görüşmede, Ardahan'ın Gürcistan'a açılan sınır kapıları ve samimi komşuluk ilişkileri dolayısıyla çok güzel bir şehir olduğunu belirten Mikatsadze, bu nedenle Ardahan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özefe de, Başkonsolos Mikatsadze'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Biz, komşu iki ülke ve Ardahan ilimiz olarak aynı coğrafya üzerinde yıllardan beri dost ve kardeş olarak yaşamaktayız. Komşu ülke olmamız dolayısıyla kültürümüz bir birine çok yakın. Bu nedenle Gürcistan'ı dost ülke olarak kendimize yakın görmekteyiz. Bu dostluğun daha fazla gelişmesi, sosyal ve ekonomik anlamda daha ileri noktalara taşınması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN