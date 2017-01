Gürcistan'ın En Büyük Yatırımcısı Türkler

DUYGU AVUNDUK - Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Gürcistan'ın en büyük yatırımcılarının Türk iş adamları olduğunu söyledi.



Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen yıl daha da geliştiğini ifade etti.



Türkiye'nin Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her alanda artarak devam etiğini belirten Temizkan, siyasi anlamda da ilişkilerin olumlu seyir izlediğini kaydetti.



Temizkan, siyasi düzlemde makamlar ve kurumlar arasında yapıcı bir iş birliğinin mevcut olduğuna işaret ederek, "Bu yapıcı iş birliği ekonomi alanına da olumlu yansıyor." dedi.



Acara Özer Cumhuriyetinde yatırımcılar arasında ilk sırayı Türklerin aldığını ve sadece Acara'da değil ülke genelinde de Türklerin yatırımlar konusunda birinci sırada olduğunu vurgulayan Temizkan, Türklerin turizm konusunda da Gürcistan'a yatırım yaptıklarını dile getirdi.



Temizkan, Gürcistan'a en fazla gelen turistin Türkler olduğunu da bildirdi.



Türk yatırımcıların Acara Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri yatırımlarda binlerce Gürcistan vatandaşının istihdam edildiğini belirten Temizkan, "Yaklaşık 400 firmada 20 binin üzerinde Gürcü vatandaş istihdam ediliyor." diye konuştu.



Temizkan, Acara'da yine Türk yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı 4 otelin ve 5 fabrikanın kurulduğunu ifade ederek, uluslararası hastanelerin yanı sıra, özel bir Türk üniversitesi tarafından kurulan kampüste tıp fakültesinde eğitime başlandığını bildirdi.



Küçük esnaftan büyük iş adamlarına kadar her alanda yapılacak yatırımlar konusunda ellerinden gelen tüm yardımı yaptıklarını kaydeden Temizkan, şunları kaydetti:



"Yatırımcılar bakımından şartlar da uygun. Şirket kurmak artık çok kolay. Genel olarak kurallara göre hareket edildiği zaman bir sıkıntı ile karşılaşılmıyor. Bizlerde yatırımcılarımızı yakından takip ediyoruz ve makamlarla ilişkilerimiz iyi düzeyde. Şu ana kadar herhangi bir konuda kayda değer bir sıkıntı söz konusu değil."